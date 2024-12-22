البزري اطلع من رابطة آل حبلي وهيئتها الإدارية على نشاطاتها للعام الجديد

Advertisement

إستقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري رابطة آل حبلي الإجتماعية برئاسة المختار مصطفى حبلي، حيث تم خلال اللقاء تقديم أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة.ووضعت الرابطة البزري باجواء نشاطاتها للعام الجديد وهنأته بحلوله ، متمنين له "دوام الصحة والعافية".من ناحيته أشاد رئيس الرابطة ب"الدور البارز للدكتور البزري في مواجهة الأزمات الصحية والاجتماعية، وبمواقفه الوطنية المشرفة".بدوره أثنى البزري على" الجهود الاجتماعية التي تقوم بها رابطة آل حبلي، ممثلة برئيسها وأعضاء الهيئة الإدارية"، وعبّر عن "تقديره لدورها الفاعل في خدمة المجتمع".كما تناول اللقاء نقاشات مثمرة حول عدد من القضايا والمشاريع الحيوية أبرزها: توسعة وتحسين مرفأ صيدا، دعم مستشفيي صيدا الحكومي والتركي.كذلك موضوع العفو العام المقترح تقديمه ، والأوضاع السياسية العامة في البلاد.