جيش العدوّ يرفع العلم الإسرائيلي عند مدخل الناقورة الرئيسي

يستمر العدوّ الاسرائيلي في استباحته واعتداءاته للأراضي اللبنانية الجنوبية، حيث اقدم جيش العدوّ على رفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونا بين بلدتي البياضة والناقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة ‎الناقورة الرئيسي.

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