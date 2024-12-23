كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": "قلت في مقابلة مع قناة الحرة اليوم من معرض الأسلحة المصادرة من أوكار حزب الله في جنوب لبنان أننا لن نسمح لحزب الله من تسليح نفسه من جديد ومن اعمار قدراته ومن تهديد أمن إسرائيل".



وقال: "سنتابع محاولات حزب الله وأنشطته عن كثب ولن نتردد في هذا المجال".

قلت في مقابلة مع قناة الحرة اليوم من معرض الأسلحة المصادرة من أوكار حزب الله في جنوب لبنان أننا لن نسمح لحزب الله من تسليح نفسه من جديد ومن اعمار قدراته ومن تهديد أمن إسرائيل. سنتابع محاولات حزب الله وأنشطته عن كثب ولن نتردد في هذا المجال @alhurranews pic.twitter.com/UTxv1ccYxB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 23, 2024 Advertisement