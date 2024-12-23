مقدمات نشرات الأخبار المسائية
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن "
بدءا من منتصف هذا الأسبوع يدخل لبنان في فلك عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة إلا أن الإتصالات والمشاورات لن تتوقف محركاتها وستبقى تدور حول الإستحقاق الرئاسي الذي سيكون على موعد مع جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل علها تحدث خرقا ويتصاعد منها الدخان الابيض
من الدخان الأبيض الى الخط الأزرق ومن جلسة مجلس الوزراء في القطاع الغربي من الجنوب الى جولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم في القطاع الشرقي حيث اطلع على حجم الدمار الهائل بفعل العدوان الاسرائيلي
ومن الخيام شدد ميقاتي على ضرورة قيام لجنة المراقبة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرار 1701 بدورها الكامل والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف كل الخروقات الحاصلة ووقف الدمار والانسحاب الإسرائيلي الفوري من الأراضي اللبنانية
وكشف رئيس الحكومة عن أنه طلب اجتماعا يوم غد في السرايا مع اللجنة المعنية بتنفيذ وقف إطلاق النار لافتا الى انه ممنوع أن يكون هناك أي عائق أمام الجيش للقيام بواجباته جنوبا ويجب مراجعة أطراف إتفاق وقف النار لوضع حد للمماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان قبل انتهاء مهلة الستين يوما لحصول انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وقال: أصر على حل كل الخلافات بما يتعلق بالخط الأزرق لكي لا يكون هناك أي مبرر لوجود أي احتلال اسرائيلي على أرضنا
وبعد لقاء جمع ميقاتي والقائد العام لقوات اليونيفل الجنرال أرولدو لاثارو حثت اليونيفيل على تسريع التقدم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه.
في واقع الأرضعمليات تجريف نفذتها جرافات العدو عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس وتفجير في منطقتي البستان والزلوطية وكفركلا وبني حيان وسط تحليق للطائرات المسيرة في أجواء الجنوب
في الشأن السوري تواصلت الحركة الدبلوماسية النشطة تجاه دمشق وحط اليوم فيها وفد قطري برئاسة وزير الدولة محمد الخليفي وآخر أردني برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي فيما قالت الخارجية الإيرانية إن طهران ليس لديها اتصال مباشر مع السلطات الجديدة في سوريا حاليا.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في "
الدولة تستعيد سيادتها من القوى الفلسطينية.
فبعد ايام من تسلم الجيش مراكز عسكرية فلسطينية في البقاع وزحلة، تسلم الجيش انفاق الناعمة ومباني وحواجز من الجبهة الشعبية- القيادة العامة،
ما ينهي عقودا طويلة من الصراع مع منظمات فلسطينية كانت" تتسلبط" على اراض للبنانيين خارج المخيمات.
فهل يكون ما يحصل مقدمة لا بد منها لتستعيد الدولة سيادتها على كل الاراضي اللبنانية،
ما يؤدي الى قيام سلطة لبنانية حقيقية لا صورية؟ انه التحدي المطروح على الدولة.
والزيارة التي قام بها رئيس الحكومة وقائد الجيش الى الجنوب اليوم هي في مثابة تأكيد ان الدولة تريد بسط سيادتها من جديد على كل الاراضي اللبنانية.
رئاسيا، قبل سبعة عشر يوما من جلسة التاسع من كانون الثاني: الصورة لا تزال ضبابية.
فالثنائي أمل - حزب الله لا يزال يتمترس وراء ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ليؤجل اعلان موقفه الحقيقي من الاستحقاق الرئاسي، والقصد طبعا ليس الاسهام في ايصال فرنجية، وانما قطع الطريق على وصول العماد جوزف عون الى بعبدا.
وفي السياق بات من الواضح ان جلسة 9 كانون الثاني اضحت في مهب الريح . اذ ان توزع الاصوات على عدد من المرشحين سيمنع حيازة اي مرشح ال 65 صوتا المطلوبة، ما قد يؤدي الى تأجيل الجلسة.