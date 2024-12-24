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لبنان

"لتعزيز الرقابة الحدودية"... وزير الزراعة وجّه كتباً الى المعنيين

Lebanon 24
24-12-2024 | 03:42
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وجّه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، كتبًا رسمية إلى وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات، والمجلس الأعلى للجمارك، والمديرية العامة للجمارك، وقيادة الجيش اللبناني، والمديرية العامة لأمن الدولة، في إطار التصدي لتزايد ظاهرة تهريب المنتجات الزراعية، لا سيما البطاطا والحليب الطازج وغيرها، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي المحلي، وتؤثر سلبًا على المزارعين واستقرار الأسواق الوطنية والأمن الغذائي.
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ودعا في كتبه إلى "تعزيز الرقابة الحدودية، وتطبيق العقوبات الرادعة في حق المتورطين في عمليات التهريب، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات لضبط هذه الظاهرة وحماية الإنتاج المحلي".

وأكدت وزارة الزراعة أن "مواجهة التهريب تتطلب تضافر الجهود الوطنية لضمان دعم المزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددة على التزامها الكامل بحماية القطاع الزراعي وتحقيق استقراره".
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