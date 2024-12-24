في هذا التوقيت.. الجيش سيفجر ذخائر في جرد الطيبة – بعلبك

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 24 / 12 /2024، ما بين الساعة 12.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة – بعلبك".