اسطفان: نرجو أن يحمل هذا العيد بداية لولادة لبنان جديد

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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان: "الميلاد هو رسالة بأن النور قادر دائمًا على غلبة الظلام، وأن الأمل يمكن أن ينبعث حتى من أصعب الظروف. نرجو أن يحمل هذا العيد بداية لولادة لبنان جديد، وطن يستعيد سيادته وكرامته وقوته. ميلاد مجيد مليء بالامل والتجدد".