البزري هنأ بالاعياد: لتكن حافزا لاعادة بناء بلادنا على أسس عصرية

هنأ النائب الدكتور عبد الرحمن البزري اللبنانيين بحلول موسم الأعياد المجيدة ، متمنيا في تصريح ان "تكون ذكرى ميلاد السيد المسيح السعيدة والمباركة حافزا لنا جميعا للعمل على إعادة بناء بلادنا على أسس عصرية، حديثة، قويةٍ وعادلة"، داعيا الجميع إلى "التحلي بروحية العيد والتضامن في ما بينهم من أجل لبنان ومن أجل إعادة البسمة والفرحة إلى قلوب الجميع".

Advertisement