ينشط بسرقة السيارات وبيعها بطريقة احتيالية.. وقوى الأمن توقفه

Advertisement

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:على اثر حصول عدّة عمليّات سرقة سيارات في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ونتيجة المتابعة الدّقيقة وعمليات الرصد والتّعقّب، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدّوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من كشف هوية الفاعل وتحديد مكان تواجده.بتاريخ 12-12-2024، داهمت قوة من هذا المكتب مكان إقامته في محلة الضنية / طاران، وألقت القبض عليه، ويدعى:م. أ. (مواليد عام 2001، لبناني)وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة سيارات.بالتحقيق معه، اعترف بسرقة أكثر من /15/ سيارة بواسطة الكسر والخلع، وبيعها بطريقة احتيالية من خلال إيهام ضحاياه بأنه سيعمل على تنظيم وكالة لهم فور انتهاء الحرب، ليتوارى بعدها عن الأنظار.تم استعادة حوالى /10/ سيارات وسلمت الى أصحابها، والعمل مستمر لضبط باقي السيارات.اجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص بناء على إشارته.