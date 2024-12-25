ناجي: مرة جديدة رجال ‎الدفاع المدني في الصدارة لمواجهة المخاطر

كتب النائب طه ناجي عبر منصة "إكس": "ألم يعتصر القلب بعد مأساة الحريق الذي أدى إلى انهيار المبنى في مدينة الميناء. مرة جديدة رجال ‎الدفاع المدني في الصدارة لمواجهة المخاطر وفي المقدمة لمكافحة النيران. نسأل الله الشفاء للجرحى والرحمة لأبطال الدفاع المدني".

Advertisement