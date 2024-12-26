الغارة على البقاع.. هذا ما استهدفته اسرائيل

Advertisement

ذكرت "العربية" ان إسرائيل استهدفت بغارة على البقاع في لبنان شحنة أسلحة استراتيجية لحزب الله، مشيرة إلى ان هذه الشحنة دخلت من سوريا فور سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت فجر أمس الأربعاء غارة على منزل من طابقين في سهل طاريا غربي بعلبك في البقاع.