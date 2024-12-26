مع وصول المنخفض الجوي.. إليكم حال الطرقات الجبلية

يسيطر على لبنان منخفض جوي حيث يتقلّب الطقس تدريجيًا في لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط .



وحسب غرفة التحكم المروري فإنّ طريق ترشيش زحلة وضهر البيدر سالكتان حالياً امام جميع المركبات.



وأشارت الغرفة إلى أنّ طريق عيون السيمان حدث بعلبك سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية.

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