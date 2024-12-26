Advertisement

لبنان

لمرشحي ضباط إختصاصيين في الأمن العام... هذا البيان يهمّكم

Lebanon 24
26-12-2024 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1297792-638708191494847688.jpg
Doc-P-1297792-638708191494847688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت  المديرية العامة للأمن العام في بيان ان" موعد الإختبار الخطي للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط إختصاصيين في الأمن العام واجتازوا الإختبارات الصحية سيجري بتاريخ 30/12/2024 الساعة 6.00 صباحاً، في الجامعة اللبنانية – الحدث (كلية الحقوق).
Advertisement

 واشارت الى انه بالامكان"مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية، ومراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت : www.general-security.gov.lb ، او الإتصال على الرقم 1717، لمزيد من المعلومات".

وطلبت من المرشحين "إبراز مايثبت هويتهم الشخصية (مستند ثبوتي يحمل الرسم الشخصي) والإيصالات المعطاة لهم عند تقدمهم لإجراء الإختبار".  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2024-12-26
08:59 | 2024-12-26
08:50 | 2024-12-26
08:44 | 2024-12-26
08:33 | 2024-12-26
08:30 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24