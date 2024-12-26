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لبنان

في سوريا.. مقاتلو إدارة العمليات العسكرية يحاصرون عناصر "حزب الله"

Lebanon 24
26-12-2024 | 13:32
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أعلنت قناة غرفة عمليات ردع العدوان على "تلغرام"، اليوم الخميس، أن إدارة العمليات العسكرية السورية فرضت طوقا أمنياً على مدينة تلكلخ في ريف حمص التي يتواجد فيها مجموعة من حزب الله.

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وفي بيانها، أشارت الغرفة إلى أن "مقاتلو إدارة العمليات العسكرية يحاصرون عصابات تابعة لحزب الله في مدينة تلكلخ بريف حمص، كانت تعمل على استهداف دوريات الأمن العام وتثير النعرات الطائفية في حمص وطرطوس".

وأضافت: "العصائب الحمراء التابعة لإدارة العمليات العسكرية تفرض طوقا أمنيا على قرية تلكلخ التي يتواجد فيها مجموعة من حزب الله"، متابعةً "بدأ التعامل مع هذه العصابات بتمهيد صاروخي ومدفعي مع وجود إصابات مؤكدة في صفوفهم ".

في هذا السياق، نقلت صحيفة "الوطن" السورية في وقت سابق من اليوم عن مصدر أمني بحكومة تصريف الأعمال أنه تم فرض طوق أمني حول الأحياء التي شهدت اضطرابات أمس بطرطوس، محددين مهلة 4 أيام لتسليم المطلوبين أنفسهم مع أسلحتهم.

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