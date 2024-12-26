15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العماد في الرياض رئيس توافقي أم وفاقي؟
Lebanon 24
26-12-2024
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب صلاح سلام في" اللواء": زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى الرياض مؤشر آخر على جدية الإستعدادات الخارجية لإنجاز الإنتخابات الرئاسية في جلسة ٩ كانون الثاني المقبل، بخلاف ما يقوم به بعض الأطراف السياسية اللبنانية، من محاولات تمييع وتلاعب بهذا الاستحقاق الدستوري والوطني بإمتياز، في مناورات مكشوفة لقطع الطريق بين اليرزة وبعبدا، والحؤول دون وصول قائد المؤسسة العسكرية إلى سدة الرئاسة الأولى.
Advertisement
لقد حاولت السعودية مع دول لجنة الخماسية مساعدة الأطراف اللبنانية في إنجاز الإستحقاق الرئاسي في أقرب فرصة ممكنة، وفي أجواء هادئة وبعيدة عن عمليات الشحن والإستفزاز.
لم تدخل المملكة ودول الخماسية في زواريب السياسة المحلية الموحلة والضيقة، بل عمدت إلى الترفع عن الحزازات الداخلية في تحديد المواصفات الأساسية التي يجب توفرها في شخصية الرئيس العتيد، وفي مقدمتها أن يكون رئيساً وفاقياً، في حال عدم التوصل إلى التوافق بين الكتل النيابية على أسم مرشح واحد.
سقوط محاولات التوصل إلى الرئيس التوافقي، بسبب تمسك الأطراف السياسية بمواقفها المتباعدة، يرجح كفة قائد الجيش كمرشح وفاقي، لأنه يتمتع بإلتفاف شعبي واسع حوله وحول المؤسسة العسكرية، فضلاً عن علاقاته الجيدة مع معظم الأطراف والأحزاب السياسية، بإستثناء طبعاً التيار الوطني الحر ورئيسه.
العماد عون في الرياض، والرئاسة والإستقرار في لبنان في صميم المحادثات مع كبار المسؤولين السعوديين، يعني أن الجلسة الإنتخابية جدّية، ومستمرة حتى خروج الدخان الأبيض من المجلس النيابي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
برفقة أولاد زوجها.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الميلاد (صور)
04:00 | 2024-12-26
26/12/2024 04:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هاربٌ من أحكام قضائيّة... توقيف فنان معروف وهذا ما عُثِرَ بحوزته (صورة)
Lebanon 24
هاربٌ من أحكام قضائيّة... توقيف فنان معروف وهذا ما عُثِرَ بحوزته (صورة)
09:15 | 2024-12-26
26/12/2024 09:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل
Lebanon 24
بعد قتله الإعلاميّة عبير رحال... هذا مصير زوجها خليل
08:12 | 2024-12-26
26/12/2024 08:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عُرفت بصوتها القوي.. وفاة نجمة شهيرة بعد خضوعها لعملية جراحية وهذا ما حصل
Lebanon 24
عُرفت بصوتها القوي.. وفاة نجمة شهيرة بعد خضوعها لعملية جراحية وهذا ما حصل
00:05 | 2024-12-27
27/12/2024 12:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة داخل محكمة شحيم الشرعية: زوج يطلق النار على زوجته الإعلامية ويرديها قتيلة!
Lebanon 24
جريمة داخل محكمة شحيم الشرعية: زوج يطلق النار على زوجته الإعلامية ويرديها قتيلة!
06:50 | 2024-12-26
26/12/2024 06:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:44 | 2024-12-27
عن ضباط سوريا في لبنان.. ماذا قال جنبلاط؟
03:41 | 2024-12-27
مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الغذائية في الجنوب
03:38 | 2024-12-27
مخزومي: شطح رجل دولة تميّز بنهجه السيادي وفكره المنفتح
03:32 | 2024-12-27
مؤتمر صحافي لـ "لقاء جمعيات المودعين" الاثنين
03:30 | 2024-12-27
أمرٌ لن تقوم به المصارف
03:15 | 2024-12-27
عن وضع الجنوب.. هذا ما أعلنه المكتب الإعلاميّ لميقاتي
فيديو
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
27/12/2024 10:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
27/12/2024 10:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
27/12/2024 10:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24