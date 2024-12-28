Advertisement

لبنان

مرجع كنسي بارز : إنتظروا موقف الحكومة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-12-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1298440-638709708636953800.jpg
Doc-P-1298440-638709708636953800.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على رأس وفد من فاعليات الجبل ومشايخه الى سوريا، بدأت تسري اخبار عن زيارات مرتقبة لاطراف مسيحية أساسية الى دمشق للقاء القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
Advertisement
الا ان مرجعا كنسيا اكد أمام زواره أنه لا يجوز أن نسابق الحكومة اللبنانية الى الشام، ويجب انتظار ان تنهي  الحكومة زياراتها الرسمية من أجل الإتفاق على الملفات السيادية والسياسية والأمنية والتجارية والدبلوماسية بين البلدين ، وبعدها يمكن لمن يرغب من القوى السياسية أن يزور الشام من أجل التواصل على الصعيد الشخصي مع القيادة السورية .
واشار المرجع الى ان الملفات اللبنانية يجب أن تكون بيد الحكومة والدولة اللبنانية دون سواها ، وأن أخطاء الماضي لا يجب أن تتكرر ولا يجب أن تكون العلاقات لمصالح أشخاص وأحزاب بل لما فيه خير لبنان وسوريا وشعبيهما.




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:18 | 2024-12-28
04:10 | 2024-12-28
04:10 | 2024-12-28
04:09 | 2024-12-28
04:00 | 2024-12-28
03:51 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24