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لبنان

كتلة وسطية الى سوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-12-2024 | 02:15
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تُعدّ كتلة نيابية وسطية للقيام بزيارة إلى سوريا مطلع العام الجديد، حيث ستلتقي القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع.


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المصدر: لبنان 24
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