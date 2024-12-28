16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كتلة وسطية الى سوريا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
28-12-2024
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعدّ كتلة نيابية وسطية للقيام بزيارة إلى سوريا مطلع العام الجديد، حيث ستلتقي القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع.
Advertisement
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إتصال ميقاتي- الشرع جرى بعد سقوط النظام السابق وبو حبيب في سوريا بعد الاعياد
Lebanon 24
إتصال ميقاتي- الشرع جرى بعد سقوط النظام السابق وبو حبيب في سوريا بعد الاعياد
28/12/2024 15:11:21
28/12/2024 15:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام سوري: وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات يصل لقصر الشعب في دمشق للقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع
Lebanon 24
إعلام سوري: وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات يصل لقصر الشعب في دمشق للقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع
28/12/2024 15:11:21
28/12/2024 15:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديات عودة النازحين إلى سوريا: تنظيم العمالة وإقفال المعابر غير الشرعية
Lebanon 24
تحديات عودة النازحين إلى سوريا: تنظيم العمالة وإقفال المعابر غير الشرعية
28/12/2024 15:11:21
28/12/2024 15:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد "جيش سوريا الحرة" للعربية: لم نتلق دعوة لحضور اجتماع الفصائل مع الشرع
Lebanon 24
قائد "جيش سوريا الحرة" للعربية: لم نتلق دعوة لحضور اجتماع الفصائل مع الشرع
28/12/2024 15:11:21
28/12/2024 15:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
كتلة
الشرع
سوريا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
Lebanon 24
خبر عاجل يتعلّق بالـ100 دولار... إليكم هذا التوضيح
09:26 | 2024-12-27
27/12/2024 09:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن الـ50 دولار.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
آخر معلومة عن الـ50 دولار.. إقرأوا هذا الخبر
15:43 | 2024-12-27
27/12/2024 03:43:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيفه يوم أمس... هذا ما تقرّر بشأن الفنان الهارب من أحكام قضائيّة
Lebanon 24
بعد توقيفه يوم أمس... هذا ما تقرّر بشأن الفنان الهارب من أحكام قضائيّة
10:11 | 2024-12-27
27/12/2024 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... أمل طالب تستعرض سيارتها: "والله العظيم مش عم تخلص"
Lebanon 24
بالصورة... أمل طالب تستعرض سيارتها: "والله العظيم مش عم تخلص"
09:11 | 2024-12-27
27/12/2024 09:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج 3 مرات.. دريد لحام يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن علاقته بنظام الأسد
Lebanon 24
تزوج 3 مرات.. دريد لحام يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن علاقته بنظام الأسد
00:11 | 2024-12-28
28/12/2024 12:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
07:50 | 2024-12-28
بالتخطيط والإتّفاق مع سجينين.. إليكم ما حاول أحد الأشخاص إدخاله إلى السجن
07:33 | 2024-12-28
أهالي الزاهرية طالبوا بالاسراع في إصلاح أعطال الكهرباء في طرابلس
07:26 | 2024-12-28
من لبنان.. سوريا تسلّمت ضباطاً من قوّات بشار الأسد هذا عددهم
06:56 | 2024-12-28
جعجع: أصبح واضحًا أن محور الممانعة لا يريد العماد جوزيف عون
06:37 | 2024-12-28
أُصيب بطلق ناريّ خلال إشكال
06:30 | 2024-12-28
من الصليب الأحمر.. خبرٌ يهم جميع المواطنين!
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
28/12/2024 15:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
28/12/2024 15:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
28/12/2024 15:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24