خبر عاجل من جنوب لبنان.. هذا ما تبلّغته "اليونيفيل" من اسرائيل

اشارت نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل"، كانديس ارديل الى أن "قوات الدفاع الإسرائيلية أبلغت قوات اليونيفيل أن سلامة حفظة السلام لا يمكن ضمانها في محيط منطقة الطيبة، وعلى الدوريات تجنّب هذه المنطقة".

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وأكدت أرديل في تصريح الى "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "سلامة جنود حفظ السلام تشكل أولوية قصوى ولن نقوم بأي شيء يعرضهم لأي خطر غير ضروري".

كما ذكّرت قوات الدفاع الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب القرار 1701 لضمان سلامة قوات حفظ السلام وضمان حرية حركتهم في جميع أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان.