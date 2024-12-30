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لبنان

بالجرم المشهود توقيف شخصين في "سوق الأحد".. هذا ما كانا يبيعانه

Lebanon 24
30-12-2024 | 05:10
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المواد المخدّرة وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن قيام شخصَين بترويج المخدّرات، على متن سيّارة، في محلّة "سوق الأحد".
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نتيجةً للاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت المفرزة من تحديد هويّتَيهما، وهما:

م. م. (من مواليد عام 1974، لبناني)
ع. ز. (من مواليد عام 2000، لبناني)
بتاريخ 23-12-2024، أوقفتهما إحدى دوريّات المفرزة في المحلّة المذكورة، بالجرم المشهود، أثناء ترويجهما المخدّرات على متن سيّارة نوع تويوتا لون جردوني.

وبتفتيشهما، ضبطت بحوزتهما كميّة من المخدّرات، على الشّكل التّالي:

/7/ طبّات بلاستيكية بداخلها مادّة الكوكايين.
/9/ أكياس بداخلها مادّة الباز.
/200/غ من حشيشة الكيف.
/50/ حبّة مخدّرة (كبتاغون وترامال)
ميزان حسّاس ومبلغ مالي.
أودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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