Advertisement

لبنان

31 مواطناً بقبضة الجيش.. هذه جرائمهم!

Lebanon 24
30-12-2024 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1299418-638711822844478498.jpg
Doc-P-1299418-638711822844478498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية، نفّذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 31 مواطناً وفقاً لما يلي:
 
- دهم منزل مواطن في منطقة الهرمل وتوقيفه لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار وتورطه في سرقة سيارات، وضبط معمل لصناعة المخدرات وكمية كبيرة منها.
 
- توقيف 12 مواطناً في البقاع الغربي لإطلاقهم النار، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العسكرية.
 
- توقيف 5 مواطنين في مدينة طرابلس لإطلاقهم النار، وضبط كمية من حشيشة الكيف.
 
- توقيف 4 مواطنين في منطقة بعلبك لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.
 
- توقيف 3 مواطنين في منطقة جبل لبنان لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.
 
- توقيف 6 مواطنين في منطقة عكار لإطلاقهم النار، وضبط أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.
 
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-12-30
16:45 | 2024-12-30
16:20 | 2024-12-30
16:00 | 2024-12-30
15:47 | 2024-12-30
15:40 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24