قائد الجيش التقى وزير الخارجية الفرنسي.. هذا ما تم بحثه

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، اليوم الاثنين، في مكتبه، في اليرزة، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو مع وفد مرافق.



وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلديَن، ومواصلة دعم الجيش في ظل الظروف الراهنة.

Advertisement