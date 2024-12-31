رستم: سنعمل على تحويل الألم إلى أملٍ

كتب النائب أحمد رستم عبر منصة "اكس":"إن أردنا الحديث عن العام 2024 لن نتحدّث إلّا عن قليل من أيّامه ربّما مرّوا علينا بدون صعاب.

سنعمل سوياً على تحويل الألم إلى أملٍ من خلال العمل لبناء الدّولة ومؤسساته الدّستورية وحدها صمام الأمان لوطننا وكلّ اللبنانيين".

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