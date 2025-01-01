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لبنان

ماذا يجري على خط سوريا - لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-01-2025 | 06:37
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تنشط في الوقت الراهن اتصالات بين عائلات لبنانيين مفقودين في سوريا وصحافيين يذهبون إلى هناك بغية نقل معلومات إلى مراجع سورية بهدف الاستحصال على أي تفاصيل تتعلق بالمخطوفين خصوصاً أولئك الذين لم ينكشف مصيرهم بعد إثر سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
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وتبين أن جهات لبنانية باتت تفتح خطوط تواصل مع أشخاص في سوريا لتحريك الملف، وذلك بهدف جلاء أي معلومات بشأنه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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