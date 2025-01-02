"الجيش لم يستجب لطلبنا".. هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي عن غارات الإقليم

أعلن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس، أنّ "طائرات حربية أغارت ودمرت قبل قليل بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات منصات قذائف صاروخية متوسطة المدى كان يستخدمها حزب الله داخل موقع عسكري للتنظيم".

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تابع: "كما تم استهداف بجانب موقع عسكري آخر في منطقة النبطية منصات قذائف صاروخية أخرى".



واشار في منشور له عبر منصة "إكس"، أنّه "في اطار تطبيق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وقبل الغارة تم ارسال طلب إلى الجيش اللبناني لاحباط مفعول هذه المنصات التي شكلت تهديدًا على الجبهة الداخلية الاسرائيلية وقوات الجيش الاسرائيلي ".



وأكّد أنّه "تم استهداف المنصات فقط بعد ان لم يتم معالجة الطلب من قبل الجيش اللبناني"، متابعاً "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل وفق تفاهمات وقف إطلاق النار".

وشن العدو الإسرائيلي غارتين إستهدفتا مرتفعات إقليم التفاح والريحان في جنوب لبنان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".



