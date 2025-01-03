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لبنان

"حزب الله" شيّع الشهيدين عطالله وناصر في الغازية

Lebanon 24
03-01-2025 | 00:56
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شيع "حزب الله"  وأهالي الغازية الشهيدين حسن علي عطالله ومصطفى أحمد ناصر. انطلق موكب التشييع من ساحة البلدة باتجاه الجبانة بموكب حاشد جاب أحياءها فيما أم الصلاة على جثماني الشهيدين  السيد محمد السيد. 
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وأطلق المشيعون هتافات التأييد للمقاومة ورفعوا رايات فلسطين ولبنان ورايات المقاومة الإسلامية في حضور ممثلين عن الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وفاعليات وشخصيات سياسية واجتماعية وأهلية ورؤساء بلديات ومخاتير وعلماء دين من البلدة والجوار.
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