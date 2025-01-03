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لبنان

في لبنان.. هؤلاء من دون رواتب وتعويضات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-01-2025 | 03:15
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أعرب معلمون مُتقاعدون في القطاع الخاص عن استيائهم الشديد إزاء عدم شملهم بمفاعيل تعديلاتٍ قانونية تشمل تعويضاتهم الخاصة بنهاية الخدمة، ما جعلهم يشعرون بـ"الغبن".
 
وتساءلت أوساط المعلمين عن دور النقابات والجهات المعنية في إنصافهم خصوصاً أنهم باتوا الحلقة الأضعف بسبب تآكل تعويضاتهم وعدم توافر رواتب تقاعدية لهم، ما يجعلهم "مجردين من أي مكتسبات" تساعدهم على الصمود.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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