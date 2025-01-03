Advertisement

لبنان

"أخطر ممر مخدرات" في لبنان.. الاشتباكات تطوّقه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-01-2025 | 15:48
A-
A+
Doc-P-1300978-638715415382045609.jpg
Doc-P-1300978-638715415382045609.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد اسم منطقة سرغايا السورية المحاذية للبنان ليبرز مُجدداً عقب الاشتباكات الأخيرة التي خاضها الجيش  ضدّ مسلحين سوريين تحصنوا فيها وحاولوا التقدم باتجاه منطقة معربون الحدودية بين لبنان وسوريا لفتح طريق تهريب جديد إلى لبنان.
Advertisement
 
تكشف مصادر مُطلعة أن سرغايا كانت ملاذاً للمهربين الذين يحاولون الانطلاق من لبنان إلى سوريا عبر معابر شرعية، وتعتبر منطقة محصنة للكثير من تجار المخدرات والكبتاغون ، كما أنها تمثل معبراً أساسياً نحو لبنان من الداخل السوري.
 
 
وعوّلت مصادر معنية بملف مكافة تهريب وتصنيع المخدرات على ضبط الحدود من جهة سرغايا السورية، باعتبار أن أي نشاطٍ مستقبلي لتجار الكبتاغون والمهربين سيكون ملجوماً من خلال تعزيز الجيش  إجراءاته عند الحدود.
 
وذكرت المصادر عينها أن الجيش كثف إجراءاته عند الحدود كما أنه يعملُ بشكلٍ متصاعد على مواجهة المهربين خصوصاً أولئك الذين كانوا يستغلون الثغرات الحدوديّة للدخول إلى لبنان من جهة، ولإنشاء معامل تصنيع مخدرات ثابتة ومتنقلة بين الأراضي اللبنانية والسورية.
 
ولم تستبعد المصادر حصول مناوشات حدوديّة جديدة بين الجيش والمهربين، لاسيما أن هؤلاء قد يحاولون مُجدداً استغلال ممرات حدودية للدخول إلى العمق اللبناني.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-01-03
16:54 | 2025-01-03
16:47 | 2025-01-03
16:41 | 2025-01-03
16:10 | 2025-01-03
15:26 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24