"أخطر ممر مخدرات" في لبنان.. الاشتباكات تطوّقه

عاد اسم منطقة سرغايا السورية المحاذية للبنان ليبرز مُجدداً عقب الاشتباكات الأخيرة التي خاضها الجيش ضدّ مسلحين سوريين تحصنوا فيها وحاولوا التقدم باتجاه منطقة معربون الحدودية بين لبنان وسوريا لفتح طريق تهريب جديد إلى لبنان.

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تكشف مصادر مُطلعة أن سرغايا كانت ملاذاً للمهربين الذين يحاولون الانطلاق من لبنان إلى سوريا عبر معابر شرعية، وتعتبر منطقة محصنة للكثير من تجار المخدرات والكبتاغون ، كما أنها تمثل معبراً أساسياً نحو لبنان من الداخل السوري.

وعوّلت مصادر معنية بملف مكافة تهريب وتصنيع المخدرات على ضبط الحدود من جهة سرغايا السورية، باعتبار أن أي نشاطٍ مستقبلي لتجار الكبتاغون والمهربين سيكون ملجوماً من خلال تعزيز الجيش إجراءاته عند الحدود.

وذكرت المصادر عينها أن الجيش كثف إجراءاته عند الحدود كما أنه يعملُ بشكلٍ متصاعد على مواجهة المهربين خصوصاً أولئك الذين كانوا يستغلون الثغرات الحدوديّة للدخول إلى لبنان من جهة، ولإنشاء معامل تصنيع مخدرات ثابتة ومتنقلة بين الأراضي اللبنانية والسورية.

ولم تستبعد المصادر حصول مناوشات حدوديّة جديدة بين الجيش والمهربين، لاسيما أن هؤلاء قد يحاولون مُجدداً استغلال ممرات حدودية للدخول إلى العمق اللبناني.