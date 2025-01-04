تقاطع "الثنائي والتيار" يجمع 51 نائبا والاتصالات مستمرة

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قال مصدر نيابي "ممانع" مطلع على الإتصالات الدائرة في شأن إنتخاب رئيس الجمهورية في جلسة التاسع من كانون الثاني الى أن تقاطعا تم إنجازه بين حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر على إسم لرئاسة الجمهورية وهو مرشح متداول إسمه منذ فترة .وأكد المصدر أن البوانتاج وصل الى حافة 51 نائبا ويتم العمل مع بعض الحلفاء من نواب سنّة ومستقلين وحتى من التغييريين للوصول الى عدد الـ65 نائبا الذي يمكن هذا المرشح من الوصول كرسي الرئاسة.إلا أن المصدر نفسه لفت الى صعوبة التعاطي مع عدد من النواب الذين غيّروا موقفهم بعد سقوط النظام السوري وأصبح من الصعب المونة عليهم من قبل "الثنائي" وخاصةً الشماليين منهم، خاتماً بالقول سنبقي التواصل معهم قائم حتى يقتنعوا بخيارنا .