باسيل "لا يمانع" ترشيح جعجع.. بين الجدية والمناورة!

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رغم ذلك، أثار تصريح جعجع الكثير من الجدل في الأوساط السياسية، وكذلك الأخذ والردّ، خصوصًا أنّ باسيل وإن استبعد أن يوضَع أمام هذا الخيار، قال إنّ موضوع انتخاب جعجع طُرِح على "التيار"، وإنّه لا يتعاطى معه بسلبية، وإنما يبحث في شروط نجاحه، بل إنّه "لا يمانع" المضيّ به، في حال كان جعجع قادرًا على أن يصنع حلاً ويجمع اللبنانيين، وهو ما عدّه البعض شرطًا تعجيزيًا، بالنظر إلى "فيتو" الثنائي الشيعي البديهيّ عليه.وفي التصريح نفسه، تحدّث باسيل عن سيناريوهات عدة ومفاجآت كثيرة قد تحدث في الساعات الأخيرة قبل الانتخاب، فهل تكون "المفاجأة" بتبنّي باسيل لترشيح جعجع مثلاً، كما فعل الأخير يوم تبنّى ترشيح العماد ميشال عون ففتح له أبواب قصر بعبدا، وهل يلجأ إلى مثل هذا الخيار إذا ما شعر مثلاً أنّ أسهم قائد الجيش ارتفعت، وهو سيناريو "يرجّحه" كثيرون، أم أنّ كلّ ما يُحكى في هذا الإطار ليس أكثر من "مناورة" أخرى على طريق الرئاسة؟!بالنسبة إلى المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، فإنّ باسيل بتصريحه الأخير "جدّي" ولا يناور، علمًا أنّه لم يقل إنّه ذاهب إلى دعم ترشيح رئيس حزب "القوات" للرئاسة، وهو بالتالي ليس مسؤولاً عن الاستنتاجات والتفسيرات والتأويلات التي ذهب إليها البعض، بل قال إنّه "لا يمانع" الأمر، في حالة معيّنة، لا تبدو ظروفها متوافرة أقلّه حتى الآن، وهي أن يلبّي جعجع متطلّبات المرحلة، وهي رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين ولا يفرّق بينهم.بهذا المعنى، يقول هؤلاء إنّ باسيل أراد أن يقول إنّ جعجع يتقدّم على سليمان فرنجية وجوزيف عون وغيرهما الكثير من المرشحين بناءً على معيار "الشرعية الشعبية"، فحيثيته التمثيلية واضحة ولا غبار عليها، فضلاً عن كونه يمتلك كتلة نيابية وازنة، كما أراد أن يقول إنّه "يفضّل" جعجع، رغم الخلاف السياسي معه، على كلّ من عون وفرنجية، اللذين لديه مشكلة "مبدئية" معهما مرتبطة بالأداء، ولو أنّ البعض يرى أنّها ترقى لمستوى المشكلة "الشخصية".لا يعني ما تقدّم أنّ باسيل ينوي فعلاً دعم جعجع للرئاسة، وهو الذي تربطه به علاقة "شبه عدائية"، منذ فرط "تفاهم معراب" في المرحلة الأولى من "عهد" الرئيس ميشال عون، من دون أن تنجح كل الوساطات في تحقيق حدّ أدنى من التقارب بينهما، حتى إنّ "التقاطع" الذي جمعهما على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في مرحلة من المراحل، لم يشهد على أيّ تنسيق مشترك، بل إنّهما استمرّا في تبادل الاتهامات في عزّ التقاطع، إن صحّ التعبير.صحيح أن بعض التسريبات أشارت إلى أنّ باسيل لوّح جدّيًا بدعم جعجع، لقطع الطريق على قائد الجيش، وربما لابتزاز "الثنائي الشيعي"، ومنعه من "تعبيد" طريق بعبدا أمام الأخير، إلا أنّ المحسوبين على "التيار" يجزمون أنّ خيار دعم جعجع ليس مطروحًا، أقلّه حتى الآن، فرئيس حزب "القوات" لم يعلن ترشيحه أصلاً، وإن كان يحاول جسّ النبض بين الفينة والأخرى، كما أنه يدرك وجود "فيتو" عليه غير قابل للتجاوز من جانب "حزب الله".أكثر من ذلك، يقول المحسوبون على "التيار" إنّ باسيل كان واضحًا برؤيته منذ اليوم الأول بأنّ المرحلة الحالية تتطلب التوافق على رئيس جامع، ولو بالحدّ الأدنى، ولذلك فهو وضع ترشيحه جانبًا، على الرغم من أنّه يعتقد أنه يمتلك الشرعية الشعبية والتمثيلية مثله مثل جعجع، إلا أنّه يعتقد أنّ الظرف الحالي يتطلّب رئيسًا من نوع آخر، وطالما أن الوضع كذلك فمن غير المنطقي أن يستبعد ترشيحه، ويذهب إلى ترشيح "خصمه" بكلّ بساطة.لكن، ماذا لو شعر باسيل أنّ قائد الجيش بات الأقرب إلى قصر بعبدا، وهو الخيار الذي يعرف الكثيرون أنّه "الأمَرّ" على باسيل؟ هل يفعلها فيدعم جعجع لقطع الطريق على عون، تحت عنوان "تقاطع الضرورة" مثلاً؟ يرفض المحسوبون على "التيار" الإجابة على مثل هذه "الفرضيات"، فيما يقول البعض إنّ الأمور تبقى مرهونة بخواتيمها، علمًا أنّ "سابقة" دعم جعجع للعماد ميشال عون لقطع الطريق على سليمان فرنجية، تبدو ماثلة في الأذهان بقوة.