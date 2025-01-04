شيخ العشائر الحمادية الخالدية التقى ابي المنى: لتكثيف العمل على ملف عودة النازحين السوريين

Advertisement

وبعد الزيارة أشار فوزي إلى ان "الزيارة للمعايدة وتأكيد الدور الروحي والوطني الذي يتمتع به سماحة شيخ العقل في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".ودعا إلى "تكثيف العمل في ملف العودة الفعلية للنازحين السوريين الى بلادهم، فهذا الملف يحتاج اليوم الى مقاربة سياسية جديدة في ظل ادارة جديدة برئاسة السيد احمد الشرع في سوريا مفتاحها افضل العلاقات بين لبنان وسوريا، وضمن الامتداد التاريخي بين البلدين وتمتين العلاقات الاخوية والشعبية والسياسية والاقتصادية بما يحفظ كرامة الشعبين والبلدين".وطرح باسم الوفد "إعادة النازحين اللبنانيين من قراهم السورية الى الهرمل سريعا بعد سقوط النظام ومطلبهم بالعودة الى جذورهم التاريخية، حيث ارزاقهم ومنازلهم بإشراف الادارة السورية الجديدة واستكمال المصالحات التي تم من خلالها أعادة أهالي غرب العاصي النهرية الطويلع ومواطنين في مختلف المناطق السورية".وختم: "نحن مستعدون لكل الاحتمالات الخيرة من اجل العودة الآمنة والكريمة لاهلنا إلى قراهم وبيوتهم، ونقول ان الوحدة في التنوع هي الاساس لبناء مستقبل الدول، والسبيل في تحقيقها يكون بتشابك الايادي للمحبة والخير".