بري لن يقبل عون "بسهولة"

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كتب رضوان عقيل في" النهار": بعد أن قال الرئيس نبيه برّي كلامه حيال ترشيح قائد الحيش العماد جوزيف عون، ثمّة من يرى أنّ الموفد الاميركي اموس هوكشتاين سيعمد إلى الضغط على نوّاب حركة "أمل" و"حزب الله" لسيرهما بخيار ترشيح قائد الجيش من بوابة الجنوب على أساس أنّ الرجل يشكّل ضماناً لتطبيق الـ 1701 واستتباب الهدوء في البلد. وثمّة من يقول أنّ هوكشتاين ومن يمثل سيلوّح لرئيس المجلس أيضاً بموضوع إعمار الجنوب فضلاً عن الضاحية الجنوبية وبلدات عدّة في البقاع، ومخاطبته بالمباشر بعدم السماح لأيّ دولة عربية أو غيرها المساهمة في عملية الإعمار إن لم يكن من سيحلّ في القصر الجمهوري على قدر "طموحات" هذه الدول وفي مقدّمها أميركا التي تعمل على الإمساك بـ "اليد المكسورة" لثنائيّ "حزب الله" وحركة "أمل" وخصوصاً الحزب، أمام عدم التمكّن من إعمار البلدات التي دُمّرت وتضرّرت جراء الضربات الإسرائيلية التي لم تتوقف إلى اليوم، ولم تسمح بعد بعودة الأهالي إلى أكثر من بلدة حدودية في جنوب الليطاني. ويجري التعاطي هنا مع المكوّن الشيعي على المستوى السياسي وتحميله أعباء خسارة "حزب الله" في الميدان، مع التوقّف عند الزلزال السياسي الذي ضرب الإقليم. ورغم كلّ هذه التحدّيات الملقاة على ظهر بري ترى جهات عدّة أنّه أوّل من يُمسك في الداخل بلعبة انتخاب الرئيس، فهل سيلبّي ما يطلبه هوكشتاين في الأيّام الأخيرة من ولاية الديموقراطيين في السلطة التي ستنتقل إلى الجمهوريين؟في غضون ذلك تقول أوساط بري في ردّ على إمكانية "فرض" عون رئيساً إنّ "هذا النوع من الضغوط لا يمشي مع بري". ووصل الأمر بالأخير إلى القول في معرض ردّه على كلّ الحراك العربي والغربي الرئاسي نقلاً عن زواره : "لتحضر كلّ هذه الدول في العالم المشغولة بنا وتعيّن لنا رئيساً". ويأتي كلامه هذا في معرض ردّه على أنّه لا يمانع دعم الدول للبنان لكنّ مهمة انتخاب الرئيس في النهاية "تبقى لبنانية.".وأمام لوحة انتخابات الرئاسة قبل يومين من موعد الجلسة المنتظرة التي ستكون محطّ أنظار اللبنانيين والعواصم المعنية بعدما تبين أنّ العقد أكبر من قدرات اللاعبين في الداخل وتحوّلها إقليمية أكثر من دولية في انتظار لحظة الحقيقة الخميس المقبل