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لبنان

بري يدعو الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:07
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 9 كانون الثاني 2025 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.
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