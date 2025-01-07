بري يدعو الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 9 كانون الثاني 2025 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.

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