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لبنان

كان يعيش في الشارع منذ سنوات.. العثور على جثة رجل في طرابلس

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "ن.ك" توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بالقرب من إشارة المئتين في مدينة طرابلس. 

وعمل فريق الصليب الأحمر على نقل الجثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لاستكمال الإجراءات.
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وبحسب مصادر محلية، فإن المتوفى، وهو عسكري متقاعد، كان يعيش في الشارع منذ سنوات بالقرب من مستشفى شاهين.
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