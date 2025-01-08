Advertisement

لبنان

عشية جلسة انتخاب الرئيس.. لودريان في عين التينة

Lebanon 24
08-01-2025 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1302923-638719352138762291.png
Doc-P-1302923-638719352138762291.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل الموفد الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وذلك عشية جلسة انتخاب الرئيس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لودريان غادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح
lebanon 24
08/01/2025 14:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عن إسم الرئيس.. هذا ما قاله "الحزب" للودريان
lebanon 24
08/01/2025 14:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان سيحضر جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس (الحدث)
lebanon 24
08/01/2025 14:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عن جلسة انتخاب الرئيس... هذا ما يأمله هاشم
lebanon 24
08/01/2025 14:19:50 Lebanon 24 Lebanon 24

انتخاب

الرئيس..

لودريان

التينة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:29 | 2025-01-08
07:14 | 2025-01-08
07:05 | 2025-01-08
07:00 | 2025-01-08
06:59 | 2025-01-08
06:55 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24