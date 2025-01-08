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لبنان

قرار جديد من الأمن العام يتعلّق بدخول السوريين إلى لبنان

Lebanon 24
08-01-2025 | 06:08
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أعلن الأمن العام عن السماح بدخول السوريين إلى لبنان (ترانزيت)، على الرغم من بلاغ منع الدخول عبر المطار.
 
 
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