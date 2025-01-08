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لبنان
نصيحة من الفرد رياشي للعهد الجديد: لجمع السلاح وترسيم الحدود ووضع خريطة طريق للسلام
Lebanon 24
08-01-2025
|
07:05
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قدم الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ومؤسس مبادرة "طريق السلام" الفرد رياشي في بيان، نصيحة للرئيس العتيد، قال فيه: "تفصلنا ساعات عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتمنى له التوفيق ونتوجه له بنصيحة للتاريخ، وللرئيس العتيد والعهد الجديد والفريق المعاون بالحكومة العتيدة وتجنبا للفشل، وضع العناوين والاهداف التالية ضمن رؤيتهم، وهي: الدعوة الى مؤتمر وطني عام بالتنسيق مع الدولة الفاعلة في المنطقة والمجمتع الدولي، ويكون ذلك لمرحلة انتقالية تبدأ بوضع الأهداف ضمن فترة اقصاها ثلاث سنوات لانجازها، وفي حال الفشل، يقدم الرئيس العتيد والحكومة استقالتهم ولو حتى كان مرد الفشل وجود ظروف قاهرة. تبني نظام يحاكي التعددية اي النظام الاتحادي"الفدرالي". تبني الحياد الدولي بتجنب الدخول في المحاور والصراعات التي كانت نتائجها كارثية على لبنان. جمع السلاح غير الشرعي من كل الأراضي اللبنانية ومن كل الميليشيات اللبنانية كما الفلسطينية. ترسيم الحدود البحرية والبرية مع سوريا وإسرائيل ووضع خريطة طريق للسلام بالتعاون مع الأفرقاء اللبنانيين والشركاء العرب مع الحفاظ على سيادة الأراضي اللبنانية وصون كرامة اللبنانيين لأي جهة انتموا. إلغاء كل الاتفاقات التي حصلت واعطت الإسرائيلي والنظام السوري السابق الافضلية بما يمكن ان يتعارض مع سيادة لبنان وسلامة اراضيه. تشكيل لجنة وطنية تهدف الى حل معضلة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين بأسرع وقت. وضع خطة اقتصادية مبنية على تفعيل المجالس المحلية والتعاون مع دول المنطقة والاغتراب لتحفيز الاستثمار الاجنبي- FDI، والعمل على تفعيل بيع العقود المستقبلية للغاز، من بعد إعادة منهجه عمليات التنقيب وربطها بإعادة الودائع بالمصارف لاصحابها. بحال الفشل، الدعوة للعمل على الإنفصال بالتعاون مع الأمم المتحدة".
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