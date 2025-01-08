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لبنان

حمية تابع مشروع إعادة الإعمار خلال لقائه وفد من البنك الدولي

Lebanon 24
08-01-2025 | 08:58
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 إستقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه في الوزارة، وفدا من البنك الدولي حيث تناول البحث مشروع المساعدات الطارئة للبنان وإمكانية تقديم قرض بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية، اضافة الى المساعدة في ترميم بعض المنشأت المتضررة وليس الانشائية.
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