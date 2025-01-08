كتل نيابية جديدة تتبنى تأييده.. ما جديد ترشيح عون للرئاسة؟

أعلنت العديد من الأطراف النيابية، مساء الأربعاء، تأييدها ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.

وقال النائب غسان سكاف إنّه سيتم عقد اجتماع عند الساعة 7.30 من مساء اليوم في منزله، يضمُّ 17 نائباً من مستقلين وتغييريين وسيعلنون تأييدهم قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية.

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كذلك، أعلن النواب إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين تأييد ترشيح عون، فيما قال النائب فؤاد مخزومي أنّ كتلة "تجدد" ستنتخب قائد الجيش رئيساً.

من ناحيته، أعلن النائب نبيل بدر باسم كتلة "الإعتدال الوطني"، تبني ترشيح عون للرئاسة، فيما قال النائب عماد الحوت إنه سيكون جزءاً من التوافق على عون في حال تأمنت ظروفه.