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لبنان

بري تلقى إتصالاً من وزير الخارجية المصري.. ماذا بحث؟

Lebanon 24
08-01-2025 | 12:34
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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي تداولا خلاله بتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وقد أثنى الوزير المصري على الجهود التي يبذلها الرئيس بري لتحقيق التوافق بين القوى اللبنانية لإنجاز الإستحقاق الرئاسي .
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بدوره، شكر بري لمصر رئيساً وشعبا وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان.
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