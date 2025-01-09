Advertisement

لبنان

سليمان: المهم ان تبدأ مسيرة اعادة تكوين السلطات الدستورية

Lebanon 24
09-01-2025 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1303455-638720134210895017.jpg
Doc-P-1303455-638720134210895017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "خلاصة الوضع يوم امس الاربعاء في ٨/١/٢٠٢٥ :"تكثفت حركة الدبلوماسيين وحركة الكتل النيابية والنواب المستقلين، وأعلنت المواقف المؤيدة لانتخاب العماد جوزاف عون، في حين لم تعلن كتل اخرى موقفها".
Advertisement

أضاف: "المهم ان تفوز الديموقراطية وان تبدأ مسيرة اعادة تكوين السلطات الدستورية، وأن يتابع العدو الاسرائيلي انسحابه تنفيذاً لاتفاق وقف اطلاق النار. والاهم من كل ذلك ان تذهب الى غير رجعة  المغامرات الحربية تحت اي مسمى كان" .

ختم: "صحيح ان اعادة الاعمار أولويةـ ولكنها ستحرم المؤسسات والادارات من اللحاق بالتطور الذي تخلف عنه لبنان لسنوات عديدة وشهده العالم وبعض الدول العربية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2025-01-09
07:21 | 2025-01-09
07:16 | 2025-01-09
07:04 | 2025-01-09
06:24 | 2025-01-09
06:13 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24