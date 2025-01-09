سليمان: المهم ان تبدأ مسيرة اعادة تكوين السلطات الدستورية

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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "خلاصة الوضع يوم امس الاربعاء في ٨/١/٢٠٢٥ :"تكثفت حركة الدبلوماسيين وحركة الكتل النيابية والنواب المستقلين، وأعلنت المواقف المؤيدة لانتخاب العماد جوزاف عون، في حين لم تعلن كتل اخرى موقفها".أضاف: "المهم ان تفوز الديموقراطية وان تبدأ مسيرة اعادة تكوين السلطات الدستورية، وأن يتابع العدو الاسرائيلي انسحابه تنفيذاً لاتفاق وقف اطلاق النار. والاهم من كل ذلك ان تذهب الى غير رجعة المغامرات الحربية تحت اي مسمى كان" .ختم: "صحيح ان اعادة الاعمار أولويةـ ولكنها ستحرم المؤسسات والادارات من اللحاق بالتطور الذي تخلف عنه لبنان لسنوات عديدة وشهده العالم وبعض الدول العربية".