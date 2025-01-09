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لبنان
باسيل: عدنا إلى "عهد القناصل"
Lebanon 24
09-01-2025
|
04:14
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اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّه "لقد عدنا إلى "عهد القناصل" في لبنان من خلال فرض اسم الرئيس من الخارج ونحن الآن نشهد عملية تعيين يمارسها مجلس النواب من خلال عملية الانتخاب الحاصلة اليوم".
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وأشار الى أن "مقدمة الدستور تشير الى أن السيادة يمارسها الشعب ومجلس النواب هو المؤسسة الأم الأكثر التصاقا بالشعب اللبناني والشعب هو من يمارس سيادته وليس الخارج".
وأضاف: هذا يضعنا أمام سؤال "هل المجلس النيابي يتنازل عن السيادة وتستكمل لاحقاً بممارسات أخرى تشريعية"، مؤكدا أن "المشهد فاضح ومعيب بحقنا".
وتطرق باسيل الى موضوع الدستور، معتبرا أنه "واضح وآلية تعديله بالمواد 76 و77 تنص على كيفية تعديله وتنص على وجود رئيس للجمهورية وحكومة وعقد عادي للمجلس النيابي وهذه أمور غير متوفرة وبالتالي تعديل الدستور بآليته غير متوفرة. ولفت الى أنه في جلسة انتخاب المجلس هو هيئة ناخبة وليس هيئة ناخبة، والاصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور هو الشخص الوحيد الذي يضع يده على الدستور ويقسم يميناً ولا يمكن أن يقوم بهذا الشيء باللحظة التي يخالف بها الدستور".
واضاف: "سمعنا تأييد قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وهذا مخالف للدستور لذا نطالبك الإعلان من هم مأهلون للترشح ونطالبك أن تعلن من هم المؤهلون للترشح وباعتبار كل ورقة لا تحمل صاحبها صفة الأهلية أن تعتبر ملغاة".
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