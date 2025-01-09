Advertisement

لبنان

الملك السعودي وولي العهد يبرقان للرئيس عون مهنئين: لمزيد من التقدم والازدهار

Lebanon 24
09-01-2025 | 13:31
A-
A+
Doc-P-1303815-638720517062021100.jpg
Doc-P-1303815-638720517062021100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس جوزاف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأداء اليمين الدستورية.
 
وأعرب الملك السعودي في بيان، اوردته وكالة الانباء السعودية "واس"، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".
Advertisement
 
كذلك ابرق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى الرئيس عون مهنئا، وعبر عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:08 | 2025-01-09
15:07 | 2025-01-09
15:02 | 2025-01-09
14:51 | 2025-01-09
14:49 | 2025-01-09
14:29 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24