الملك السعودي وولي العهد يبرقان للرئيس عون مهنئين: لمزيد من التقدم والازدهار

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وأعرب الملك السعودي في بيان، اوردته وكالة الانباء السعودية "واس"، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".كذلك ابرق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى الرئيس عون مهنئا، وعبر عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".