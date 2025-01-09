البطريرك ميناسيان هنأ الرئيس عون: كلني إيمان بقدرة شخصكم وعزمكم وإيمانكم

أرسل البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، رسالة تهنئة إلى العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب جاء فيها:

"أتقدم منكم بمناسبة انتخابكم رئيساً لوطننا لبنان، بقلبٍ مفعمٍ بالفرح والابتهاج متمنياً لكم النجاح والتوفيق لبلسمة جروح هذا الوطن كما وعدتم في خطاب قسمكم بأن تَلُمُّوا في عهدكم شمل جميع اللبنانيين المنكوبين والمحرومين والمشردين والمهمشين، كما وعدتم الحراسة في عهدكم على المؤسسات الحكومية والإدارية والاجتماعية وجميعهم تحت القانون والدستور اللبناني. فهذا ما نصبو إليه وجميع اللبنانيين".

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وأضاف: "فخامة الرئيس، إنني أكيدٌ وأرى في شخصكم القادرعلى جمع كافة الأفرقاء من المتخاصمين والمبتعدين تحت الراية الوطنية التي تتحلون بها منذ شبابكم. فلذا إنني أُهنئكم على هذه العهود القيّمة وعلى هذه التفاصيل الدقيقة التي وردت في خطاب قَسَمِكُم الدستوري والتي حصلت من أول الطريق على ثقة الأصحاب وجميع الأفرقاء الباقين في الوطن والانتشار. فكلني إيمانٌ بقدرة شخصكم وعزمكم وإيمانكم الذي بقوته الروحية ستحققون كل هذه الآمال. وتقودون سفينة وطننا لبنان إلى مراسي السلام والديمومة".

وتابع: "فأعيد وأهنئكم من القلب، كما وأنقل إليكم فرح وتهاني أبناء بطريركتنا الأرمنية الكاثوليكية مع أبرشياتها في الوطن والانتشار، متضرعاً إلى الرب أن يأخذ بيدكم لعمل الخير والإصلاح فأنتم رمز العلم اللبناني وآماله ورجائه. فليكن الله بعونكم ويرعاكم بمحبته وبركاته السماوية ويحميكم من الشر والأشرار، فعشتم وعاش لبنان."