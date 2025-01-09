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لبنان

عبّود مهنئاً عون: لبنان ينتظر منكم الكثير

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:49
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كتب النائب جميل عبّود عبر حسابه الخاص على منصة "أكس":

"نأمل أن يشهد العهد الجديد تعافي لبنان من أزماته وتحقيق تطلعات الشعب اللّبناني وطموحاته، لبنان ينتظر منكم الكثير فخامة الرئيس، وخطابكم اليوم أعاد الأمل للّبنانيين بوطنهم. كل التوفيق ومبروك لوطننا الغالي".
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