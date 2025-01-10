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لبنان
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
Lebanon 24
10-01-2025
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تسببت الثلوج التي تساقطت مساء أمس بقطع عدد من الطرقات الجبلية.
وحسب غرفة التحكم المروري، فإن الطرقات الجبلية المقطوعة هي:
- عيناتا الارز
- معاصر الشوف - كفريا
- كفرذبيان - حدث بعلبك
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