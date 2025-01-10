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لبنان

إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
10-01-2025 | 00:01
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تسببت الثلوج التي تساقطت مساء أمس بقطع عدد من الطرقات الجبلية.

وحسب غرفة التحكم المروري، فإن الطرقات الجبلية المقطوعة هي:
- عيناتا الارز 
- معاصر الشوف - كفريا
- كفرذبيان - حدث بعلبك
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