إليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج

تسببت الثلوج التي تساقطت مساء أمس بقطع عدد من الطرقات الجبلية.



وحسب غرفة التحكم المروري، فإن الطرقات الجبلية المقطوعة هي:

- عيناتا الارز

- معاصر الشوف - كفريا

- كفرذبيان - حدث بعلبك

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