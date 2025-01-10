المطران تابت: اختيار عون للرئاسة يعكس ثقة الشعب في قيادته الحكيمة

أبرق راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، متمنياً التوفيق في ما هو إليه ساعٍ، مؤكدًا أن انتخابه "هو بداية مسيرة تتطلَّب الكثير من العزيمة والإرادة لتحقيق آمال أبناء وطننا في مختلف المجالات".

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ومما جاء في البرقية: "كلنا والوطن بأبنائه الموارنة في كندا، بفرح واعتزاز نرسل إليكم أعمق التّهاني وأصدق التّمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسًا للجمهورية اللبنانية. إن هذا الخَيار إنّما يعكس ثقة الشّعب في قيادتكِم الحكيمة ورؤيتكم الثّاقبة التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في صميم أولويّاتها.

إنَّ نجاحَكم في هذا الاستحقاق الوطنيّ يمثّل بدايةَ مرحلة جديدة تبشِّر بما سيكون عليه لبنان. ولا شكّ أنّ القيادة التي تتمتّعون بها ستُسهم في تعزيز استقراره وتحقيق تطلّعات اللبنانيّين نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.



إنّ انتخابكَم هو بداية مسيرة تتطلَّب الكثير من العزيمة والإرادة لتحقيق آمال أبناء وطننا في مختلف المجالات. وإنّا على يقين بأنَّكم ستقودون البلد في هذا الاتّجاه بفضل حكمتكم ورؤيتكم السّديدة.

أعانكم الله على حمل الأمانة ووفَّقكم في تنفيذ برامجكم، متمنّين لكم كلّ التوفيق والنجاح في إنجازها واضعين بين أيديكم إمكاناتنا وقدراتنا وعلاقاتنا في الإغتراب لمساعدتكم في نجاح رسالتكم الوطنيّة. سائلين الله أن يحفظَكم ويرعاكم ويسدِّد خطاكم لما فيه الخير والبنيان، دمتم ذخراً للوطن".











