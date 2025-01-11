الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في اليابسة وطيردبا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 11 /1 /2025، ما بين الساعة 10.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة – راشيا وطيردبا - صور".

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