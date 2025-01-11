"حزب الله" عرض مع وفد "أنصار الله" الأوضاع في مخيمات صيدا

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إستقبل مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر، في مركز الحزب في صيدا، وفدا من حركة "أنصار الله" برئاسة نائب الأمين العام محمود حمد الذي قدم "التهنئة والتبريك" لقيادة الحزب باستشهاد "سيد شهداء الامة السيد حسن نصرالله والشهداء القادة والشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته ودفاعا عن لبنان".وأعلن الحزب في بيان ان الوفد وجه له الشكر على مواقفه "الداعمة للقضية الفلسطينية وعلى التقديمات الاجتماعية والصحية لأهلنا في مخيمات منطقة صيدا".وتباحث المجتمعون في الأوضاع الأمنية داخل مخيمات صيدا مؤكدين على "التمسك بالتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية والسياسية اللبنانية والفلسطينية والعلاقة المميزة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني".كما حيوا الشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، مؤكدين على "خيار المقاومة بكل أشكالها كسبيل وحيد لتحرير الأرض والمقدسات من رجس المحتل الصهيوني".