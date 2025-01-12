"التيار" يخفّف اللهجة ضد عون

أكدت مصادر مطلعة أنَّ "التيار الوطني الحر" وبعد زيارة الرئيس السابق ميشال عون الى قصر بعبدا ولقاء الرئيس جوزيف عون، يتجه نحو تخفيف سقف الانتقاد السياسي للرئيس.

وبحسب المصادر، فإنَّ رئيس "التيار" جبران باسيل هو أول من سيخفف لهجته في اطار المساعي التي تحصل لضمان تمثيل "التيار" في حكومة العهد الأولى.

Advertisement

وترى المصادر أنّ باسيل لديه أزمة فعلية امام جمهوره اذ انه لا يستطيع انتقاد عون بهذه القسوة ومن ثم المشاركة في الحكومة والسلطة خلال العهد الجديد.