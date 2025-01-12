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لبنان

"التيار" يخفّف اللهجة ضد عون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2025 | 01:45
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أكدت مصادر مطلعة أنَّ "التيار الوطني الحر" وبعد زيارة الرئيس السابق ميشال عون الى قصر بعبدا ولقاء الرئيس جوزيف عون، يتجه نحو تخفيف سقف الانتقاد السياسي للرئيس.
 
وبحسب المصادر، فإنَّ رئيس "التيار" جبران باسيل هو أول من سيخفف لهجته في اطار المساعي التي تحصل لضمان تمثيل "التيار" في حكومة العهد الأولى.
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وترى المصادر أنّ باسيل لديه أزمة فعلية امام جمهوره اذ انه لا يستطيع انتقاد عون بهذه القسوة ومن ثم المشاركة في الحكومة والسلطة خلال العهد الجديد.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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