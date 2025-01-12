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لبنان

حاصباني: ندعو النواب الى التلاقي حول اسم فؤاد مخزومي

Lebanon 24
12-01-2025 | 11:32
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كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر منصة "اكس": "نواب قوى المعارضة دعموا ترشيح ‎فؤاد مخزومي، ما يعطيه زخما للتسمية في الاستشارات. نشاطه السياسي المحلي والدولي في السنوات الأخيرة يدل على تناغم مع خطاب القسم. لذلك ندعو سائر النواب للتلاقي حول اسمه".
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